Inflación local por debajo del promedio nacional

Chiapas registró una inflación anual del 3.2 % durante la primera quincena de agosto de 2025, según datos de la asociación México, ¿Cómo Vamos?, lo que coloca a la entidad por debajo del promedio nacional del 3.49 %.

Estabilidad relativa

Este resultado refleja una estabilidad relativa en los precios al consumidor en comparación con otras regiones del país, como en Durango, que presentó 4.5 %.

La inflación no es homogénea en el estado, y el análisis detallado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que la ciudad de Tapachula experimentó una variación quincenal del 0.77 %, la más alta a nivel nacional.

Este incremento destaca contrastes dentro de Chiapas, donde factores locales como la dinámica comercial y la demanda de bienes y servicios pueden influir en el comportamiento de los precios.

A nivel nacional

A nivel nacional, la inflación subyacente (que excluye productos con precios volátiles) se ubicó en 4.21 % anual, mientras que la no subyacente (que incluye agropecuarios y energéticos) registró un 1.10 %.

Entre los productos con mayores incrementos en precios a nivel nacional durante la primera quincena de agosto de 2025, destacan el chile serrano, que registró un aumento del 12.87 %, seguido por los servicios educativos, con un alza del 1.11 % en universidades y del 0.75 % en colegiaturas.

También se observaron incrementos significativos en rubros de consumo frecuente como loncherías, fondas y taquerías (0.38 %), carne de res (0.50 %), limón (5.93 %) y productos de cuidado personal como cremas para la piel (1.45 %) y detergentes (0.89 %).

Por otro lado, entre los productos que presentaron disminuciones relevantes se encontraron el jitomate, con una caída del 8.78 %, el pollo (-2.47 %) y el transporte aéreo (-8.42 %). También se reportaron bajas en el precio del cine (-10.01 %), huevo (-1.30 %), plátanos (-4.15 %) y chayote (-13.10 %).

Respecto al costo de la canasta de consumo mínimo, el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCCM) mostró una disminución quincenal del 0.04 %, pero registró un aumento anual del 3.34 %.