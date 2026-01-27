Inflación se refleja en cigarros y refrescos

En las primeras semanas de enero de este año, los cigarros y los refrescos envasados registraron un incremento en sus precios, por el aumento de 3.79 % al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, además, loncherías, fondas, torterías y taquerías también tuvieron incrementos, esto según el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Registro

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, la inflación general anual se ubicó en 3.77 por ciento, ligeramente por arriba del 3.69 % con el que cerró diciembre de 2025.

Señala que el transporte aéreo, el huevo y el gas doméstico LP disminuyeron ligeramente sus precios, en un -27.30 %, -3.95 % y -1.83 %, respectivamente.

Aumentos

El reporte indica que los cigarros tuvieron un incremento de 12.22 %, los refrescos de 3.97 %, recordando que el objetivo fue desinhibir su consumo para el cuidado de la salud pública; también se movieron el jitomate con un incremento de 3.45 % y el limón con un 15.21 %.

El índice de precios subyacente que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.43 % a tasa quincenal. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.69 % y los de servicios, 0.19 por ciento.

A tasa quincenal, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.12 por ciento. Dentro de este, los precios de los productos agropecuarios cayeron 0.20 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.06 %.

Al platicar con algunas personas coincidieron en que cada año sube todo, los precios de todos los productos básicos se mueven, la mayoría al alza, aunque sea poco, por lo que tienen que “estirar” el dinero para que alcance para todo lo necesario y dejar de consumir algunos productos como refrescos.