Inflación se reporta con ligero incremento

De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la inflación durante enero se movió al alza únicamente 0.38 %, sin embargo, la percepción de la ciudadanía es que los productos básicos cada vez están más caros y aunque se diga que hay estabilidad y que la inflación está controlada, los precios ya no bajan.

Según el Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 0.38 % respecto al mes anterior, con este resultado la inflación general anual se ubicó en 3.79 %. En el mismo mes de 2025 la inflación mensual fue de 0.29 % y la anual, de 3.59 %.

Productos

Cigarros (14.51 %), refrescos embotellados (5.53 %), loncherías, fondas, torterías y taquerías, fueron los productos genéricos que registraron precios al alza, los cuales registran una alta demanda por el grueso de la población.

Otros productos que registraron incrementos marcados fueron el plátano con 12.96 % y el limón con 21.21 %. En contraste, el transporte aéreo (-36.64 %), el huevo (-6.31 %) y el gas doméstico LP (-2.75 %) disminuyeron sus precios. Los dos últimos también son básicos en casi la totalidad de los hogares.

Pocos cuentan con respaldo financiero

Al platicar con algunas personas refieren que en los últimos años se ha reportado que la inflación está controlada y que los incrementos en productos básicos son mínimos, pero esto no quiere decir que los precios disminuyan, por lo que deben seguir "estirando" el dinero para que alcance.

El contador público certificado, René Cruz Montalvo, indicó que con todos los aumentos que se han registrado en el salario mínimo, son pocas las personas que tienen la posibilidad de tener un respaldo financiero, en general no hay cultura del ahorro, motivado también por la informalidad laboral y un ingreso no estable.