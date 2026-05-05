Infonavit activará punto de venta en Chiapa de Corzo

El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) activará un punto de venta de viviendas del Bienestar en el municipio de Chiapa de Corzo para que trabajadores que cotizan en el instituto puedan conocer las viviendas de este programa impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y recibir orientación sobre cómo adquirirlas.

La atención se ofrecerá de lunes a domingo, en un horario de 08:30 a 19:00 horas, en el fraccionamiento Infonavit Las Brisas, ubicado en carretera Chiapa de Corzo–Tuxtla Gutiérrez, margen derecho KM 12+500, Rivera de Nandambúa, segunda sección.

Las únicas condiciones que deberán cumplir las y los derechohabientes que estén interesados en estás viviendas son: contar con al menos seis meses de antigüedad en su trabajo, ganar entre uno y dos salarios mínimos mensuales, no tener crédito hipotecario con el instituto.

Es importante que las y los derechohabientes interesados en una de las viviendas de este programa actualicen sus datos personales: teléfono, correo electrónico y dirección, en Mi Cuenta Infonavit (www.micuenta.infonavit.org.mx) o en los Centros de Servicio Infonavit.

En estos últimos también podrán conocer la oferta de vivienda disponible en su localidad.