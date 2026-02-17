Informa CFE corte de luz en Comitán

Este miércoles 18 de febrero, varias colonias y comunidades de Comitán de Domínguez permanecerán sin servicio eléctrico durante cuatro horas debido a labores técnicas de la Comisión Federal de Electricidad. Se trata de una jornada de trabajos para fortalecer la calidad y continuidad del suministro en la región.

De acuerdo con la empresa eléctrica, la interrupción temporal permitirá realizar trabajos de conexión de obra, necesarios para mejorar la estabilidad y continuidad del suministro en esta zona de Chiapas.

Aunque se trata de un corte preventivo, el impacto se sentirá durante varias horas en comunidades rurales y barrios de la cabecera municipal.

Horario

El corte está programado para el miércoles 18 de febrero de 2026, en un horario de 10:30 a 14:30 horas, con una duración estimada de cuatro horas.

Durante ese lapso, personal técnico realizará maniobras con líneas completamente desenergizadas, a fin de reducir riesgos tanto para los trabajadores como para la población.

Las zonas que permanecerán sin suministro eléctrico incluyen la ranchería La Esperanza y Jatón Chacaljemel; San Antonio Copalar y Efraín A. Gutiérrez; Los Ranchos e Islapá; Yalishao Allende y la colonia San Juan del Valle, así como la colonia Chichima Concepción y el barrio Pamala.

La CFE aseguró que el servicio se restablecerá de manera inmediata una vez concluidos los trabajos y recomendó a la ciudadanía tomar previsiones.