Informa Defensa sobre la cultura de la seguridad

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) impartió una plática sobre la cultura de la seguridad y la identidad de las Fuerzas Armadas de México a estudiantes de la Escuela Secundaria profesor Ramón Escobar Balboa, turno matutino.

La exposición estuvo a cargo del general de brigada de Estado Mayor, Javier Guzmán Alvarado, comandante de la 36ª Zona Militar, con sede en Tapachula, quien explicó a la comunidad estudiantil las principales tareas que realiza el Ejército Mexicano en el país.

Organización

Durante su intervención, el mando militar detalló que el Ejército Mexicano se encuentra organizado en 12 regiones y 48 zonas militares a nivel nacional, integradas por 150 mil 622 elementos del Ejército, seis mil 780 de la Fuerza Aérea Mexicana y 135 mil efectivos de la Guardia Nacional (GN).

Asimismo, destacó que Defensa mantiene convenios de cooperación con la mayoría de los países del mundo para el intercambio de información, además de brindar apoyo y seguimiento a 122 dependencias nacionales.

Presentes

En el presídium estuvieron presentes Alejandro de Paz Chang, director del centro educativo; Marco Antonio Alvarado Palacios, delegado de Educación en la región Istmo-Costa, así como catedráticos y personal administrativo.

Por su parte, el delegado regional Istmo-Costa, Marco Antonio Alvarado Palacios, señaló que este tipo de pláticas permiten a la comunidad estudiantil conocer de manera directa las funciones que desempeña el Ejército Mexicano, así como la formación, responsabilidades y rangos de sus integrantes.