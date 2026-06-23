Informa dirigencia avances y logros

Informan a delegados sindicales de la Costa de Chiapas de los resultados, avances y acuerdos alcanzados con autoridades federales y estatales en beneficio de la base trabajadora, luego de reuniones celebradas en la ciudad de Mexico, en el marco de la Federación de Sindicatos Unidos del Colegio de Bachilleres.

El secretario general del Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach), Esdras Humberto de León Pinto, sostuvo la reunión de de trabajo con delegados sindicales de la región Costa de Chiapas, allí informó con detalle los avances y acuerdos suscritos con diversas autoridades federales.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por el Comité Ejecutivo Estatal 2021-2027, el encuentro se llevó a cabo el pasado viernes en las instalaciones de la sede sindical en Tapachula, donde se dieron a conocer los resultados de las recientes reuniones celebradas en la Ciudad de México, en el marco de la Federación de Sindicatos Unidos del Colegio de Bachilleres.

Durante la reunión, se abordaron temas fundamentales relacionados con el fortalecimiento institucional y el bienestar de los trabajadores, además de informar sobre los avances en la gestión de diversas prestaciones rezagadas, los cuales presentan avances positivos y se encuentran en proceso de cumplimiento.

El dirigente sindical reiteró el compromiso del Comité Ejecutivo Estatal de dar seguimiento a cada una de las demandas y gestiones emprendidas.