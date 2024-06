Informa INE: 108 casillas no se van a instalar

Todo listo para unas elecciones tranquilas dice Claudia Rodríguez Sánchez. Carlos López / CP

Un total de 108 casillas no serán instalados en 10 municipios de la entidad, esto debido a diversos conflictos sociales que afectarán a una lista nominal de 60 mil 983 personas, resaltó la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Rodríguez Sánchez.

Expresó que se tenía prevista la instalación de seis mil 977 casillas, no obstante, refirió que las 108 no representan más del 1 % y no tiene una incidencia en las elecciones federales, gubernatura y diputaciones locales.

“Tiene incidencia el municipio de Chicomuselo y el de Pantelhó, porque es en todo el municipio. No se van a llevar a cabo elecciones y seguramente se tendrá que convocar para una elección extraordinaria”, especificó.

En Tila no se instalarán 12 casillas, en San Cristóbal de Las Casas y Amatenango de la Frontera, cuatro; en Bellavista, tres; en Ocozocoautla y Altamirano, dos; en Honduras de la Sierra, siete; Villaflores, una casilla; Chicomuselo y Pantelhó serán 45 y 28 respectivamente.

En Totolapa, hubo una quema de boletas para la elección local, sin que los paquetes federales fueran siniestrados; la Vocal, resaltó que se mandaron a reimprimir las boletas electorales y volvieron a integrar los paquetes, las elecciones se llevaran a cabo con normalidad.

Paz y tranquilidad

“Visualizo un escenario de tranquilidad y paz; llamamos a los candidatos y candidatas que se conduzcan en el marco de la ley y que permitan desarrollar una jornada electoral tranquila y en paz, donde la ciudadanía pueda emitir su voto de manera libre y al final del día reconozcan el triunfo de cualquier candidato candidata que haya obtenido el triunfo”, declaró en una conferencia de prensa.

Acotó que todo esta listo para iniciar los trabajos de integración de casilla, armado de urnas y verificación de boletas de material; las votaciones comenzarán a las 8 de la mañana.

Agregó que se tiene el apoyó de las tres corporaciones de seguridad por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).