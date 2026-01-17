Informa Yamil Melgar sobre incendio provocado

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, informó en la Mesa de Paz y Seguridad estatal, encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez, la problemática ambiental que enfrenta el municipio a causa del incendio provocado en el sitio de destino final de residuos urbanos.

De manera inmediata, se fortaleció la coordinación interinstitucional con Protección Civil Estatal, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y el Heroico Cuerpo de Bomberos, sumando capacidades y esfuerzos para atender y contener esta emergencia de forma responsable y eficaz.

Agradece respaldo

Durante su participación, el alcalde agradeció la atención y preocupación del gobernador por el bienestar de Tapachula y de la región, subrayando que el respaldo del Gobierno del Estado ha sido fundamental para hacer frente a esta situación. Destacó que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno refleja una auténtica voluntad de proteger el entorno y cuidar a la población.

Asimismo, se dejó en claro que estos hechos no quedarán impunes. Las autoridades competentes ya realizan las investigaciones correspondientes y, conforme a la ley, las personas responsables del incendio provocado enfrentarán sanciones penales severas, al tratarse de un delito que atenta contra el medio ambiente, la salud pública y el patrimonio de la región. El Gobierno de Tapachula reiteró su compromiso de actuar con firmeza y dentro del marco legal para que se aplique todo el peso de la ley.