Informalidad: reciclan la tortilla que no se vende

Uno de los temas que preocupa al sector de la producción de tortilla es la informalidad con que esta se vende, siendo uno de los temas más graves y que se está tratando a nivel nacional, dieron a conocer empresarios.

Respecto a este tema, el presidente del Grupo de Industriales de la Tortilla Somos Chiapas, José Ramón Salazar Ballinas, dijo que existe falta de conocimiento por parte de empresarios nuevos que abren una tortillería.

Sobre el tema del “reciclamiento de la tortilla”, el cual es resultado del reprocesamiento de la que no se vende pero que se muele y se revuelve con la masa para hacer pasar el producto como recién producido, señala: “Falta de conocimiento hay mucha, de los empresarios nuevos que abren una tortillería y piensan que es hacer tortillas nada más por hacerlas, pero también hay mucho dolo, porque hay gente ya experta en esto, quienes reprocesan la tortilla; eso ha sido uno de los temas que preocupan”.

Apuntó que a nivel nacional el tema de la informalidad es gravísimo, por ello se ha pedido a la Secretaría de Salud que todos los empresarios cumplan con el reglamento, ya que, aseguró, “el hecho de no saber no exime de responsabilidad”.

Señaló que hay normas muy claras de empacado, pero en Chiapas se ve, incluso, que la gente muchas veces desconoce el lugar de procedencia de la tortilla que se consume, por lo que esos detalles deben estar etiquetados y muy claros debido a que esto forma parte de la formalidad.

Formalidad en los comercios

Salazar Ballinas comentó que a nivel nacional se está trabajando por la formalidad en ambas partes, tanto del industrial como del comercializador, por ello agregó que hay un esfuerzo por parte de los industriales de la tortilla por evitar el alza de los precios en la entidad ante las condiciones económicas con que cuenta.

“Me he cansado de decirlo, es un esfuerzo de los compañeros muy grande; como yo les he dicho: no podemos subirle en el estado más pobre, donde a veces lo único que tiene la gente para comer son las tortillas, siempre he dicho la cuchara del mexicano es la tortilla, entonces sí hay un esfuerzo por parte de la industria”.