Informan acciones de turismo y arte en Tuxtla

Gabriela Robles, directora del Instituto de la Juventud de Tuxtla Gutiérrez, junto con integrantes del Consejo Consultivo de Atención a la Juventud, informó que se realizó un mesa de trabajo para conocer propuestas impulsadas por los jóvenes en temas de arte, cultura y turismo.

Durante la reunión, se presentaron diversas iniciativas orientadas a fortalecer la participación juvenil en el desarrollo de la ciudad, entre ellas, la propuesta de realizar un congreso en 2027 en Tuxtla Gutiérrez, que busca reunir a estudiantes de Chiapas y estados aledaños, así como a especialistas en turismo, marketing, tecnología y gastronomía.

Asimismo, dijo que se continuará impulsado la actividad de recreación, turismo y observación de aves en los límites del río Sabinal y espacios aledaños.

Aviturismo

Dijo que el equipo del Buró Municipal de Turismo, realizó el último scouting para la creación del Mapa Guía de Aviturismo de Tuxtla Gutiérrez. Durante el recorrido se logró registrar 19 especies de aves, entre ellas el tecolote bajeño, el loro frente blanca, el loro cachetes amarillos y el colibrí berili.

“Esta mañana, en compañía de jóvenes de servicio social de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, vivimos un amanecer lleno de aves, naturaleza y grandes sorpresas.