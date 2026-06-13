Informan sobre consultas a la comunidad LGBTIQ+

El Auditorio del Humanismo en el Congreso de Chiapas, fue la sede para que Luz María Castillo Moreno, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad e Inclusión, encabezara el foro informativo para la realización de las consultas dirigidas a la comunidad LGBTIQ+ en materia de identidad de género y acciones afirmativas.

Al respecto, la diputada señaló que el Congreso está haciendo historia. Este, dijo, es un logro fundamental en la ruta hacia un estado más justo y próspero, donde la voz de todas las personas sea el motor de las leyes; “estamos totalmente comprometidos con la inclusión real y, de forma conjunta, seguimos avanzando con pasos firmes para que nadie se quede atrás”.

Enfoque

Estos foros, donde también participaron de forma activa las diputadas y diputados Getsemaní Moreno Martínez, Juan Salvador Camacho Velasco y Abundio Peregrino García, de las comisiones de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales, se enfocan en identidad de género autopercibida y acciones afirmativas, para garantizar la representación y los derechos de la diversidad sexual.

Con la nutrida participación de activistas, grupos y organizaciones sociales y de la comunidad diversa, se dio inicio a este foro, cuyo objetivo es realizar propuestas ciudadanas para reformar leyes estatales y erradicar la discriminación y asegurar el acceso a la representación política.

Reforma al Código Civil

Esto, con el fin de que todas, todos y todes, participen de manera activa en la discusión, análisis y definición de la reforma al Código Civil para el Estado de Chiapas, la cual está orientada al reconocimiento administrativo de la identidad de género y a la armonización de la legislación estatal con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

En ese sentido, cabe destacar que el Estado tiene la obligación de establecer mecanismos accesibles, eficaces y respetuosos que permitan el reconocimiento jurídico de la identidad de género autopercibida. Asimismo, ha determinado que los procedimientos para la adecuación de las actas de nacimiento deben privilegiar la dignidad humana, la autonomía personal, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad.

Con estas acciones donde se impulsa la democracia participativa, el Gobierno del Estado y el Poder Legislativo de Chiapas reafirman su compromiso de establecer una relación de respeto y participación directa con las personas de la comunidad LGBTIQ+, sus organizaciones representativas y personas defensoras de derechos humanos.