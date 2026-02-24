Informarán al Gobierno Federal sobre proyecto

Después de los hechos ocurridos en un área verde del barrio de Fátima, zona en la que presuntamente el municipio de San Cristóbal quiere implementar un proyecto, vecinos decidieron enviar un documento al Gobierno Federal para que esté enterado de la situación.

En asamblea vecinal, reunieron firmas para un documento que será enviado a la Ciudad de México, esto con el propósito de que las autoridades tenga conocimiento de la situación que, consideran, los violenta como ciudadanía.

Consejo

Alejandro Aguilar, presidente del consejo de participación vecinal del barrio de Fátima, indicó que los vecinos rechazan todo proyecto que no esté enfocado en mejorar el terreno como área de recreación.

Ante algunas críticas, aclararon que no pretenden realizar ninguna invasión sobre el terreno, sino preservarlo como un área para fomentar el deporte y la convivencia.

En un principio el campo fue donado para actividades relacionadas al béisbol, sin embargo, dicho deporte ha quedado olvidado por las nuevas generaciones, por lo que se ha rehabilitado, sobre todo, para actividades de futbol.

Señalaron que también informarán al gobierno estatal, encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, a quien agradecieron por los resultados que han observado en materia de seguridad. Buscan que intervenga y apoye en la instalación de juegos mecánicos para las infancias.