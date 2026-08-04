Infraestructura hospitalaria, pilar de la salud

El Colegio de Arquitectos Chiapanecos A.C., sostuvo un encuentro con el secretario de Salud del Estado, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, donde se expuso la importancia de la planeación estratégica para el desarrollo de infraestructura hospitalaria.

En este encuentro, el presidente del Consejo Directivo del Cachac, Luis Daniel Monclova Hernández, agradeció la disposición para fortalecer los vínculos entre el gremio de arquitectos y la dependencia, en beneficio del desarrollo de infraestructura estratégica en materia de salud para Chiapas.

Obra pública

Durante su intervención, el secretario de Salud destacó que la infraestructura hospitalaria representa un pilar fundamental para garantizar servicios médicos dignos, seguros y de calidad para las familias chiapanecas, por lo que reconoció la importancia de trabajar de manera coordinada con el Colegio de Arquitectos Chiapanecos en la planeación de la obra pública en materia de salud.

Asimismo, señaló que en la actual administración, la transparencia, la eficiencia y el humanismo, deben regir el ejercicio de los recursos públicos, privilegiando proyectos que respondan a las necesidades reales de la población mediante la construcción y rehabilitación de unidades médicas funcionales, seguras y de calidad.

Diálogo

Por su parte, los integrantes del Colegio reiteraron su compromiso de aportar su experiencia y capacidad técnica para impulsar proyectos que contribuyan al fortalecimiento de la infraestructura de salud en el estado, consolidando espacios de diálogo que permitan generar soluciones en favor del bienestar de las y los chiapanecos.

Finalmente, Monclova Hernández reafirmó el compromiso del Colegio de Arquitectos Chiapanecos A.C. de mantener una estrecha coordinación con las instituciones públicas, promoviendo la participación del gremio en la construcción de un Chiapas con mejor infraestructura y mayor calidad de vida.