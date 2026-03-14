Infraestructura obsoleta genera apagones

Las constantes fallas en el sistema de distribución del fluido eléctrico son consecuencia de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) enfrenta una crisis en Tapachula, debido a que mantienen desde hace muchos años una infraestructura obsoleta y sin ningún tipo de mantenimiento, lo que ha provocado apagones, altas y bajas en el fluido y con ello daños a electrodomésticos y pérdidas económicas para miles de familias, expuso en entrevista el dirigente del Movimiento de Unidad Popular de Izquierda (MUPI), Horacio Juárez.

Dijo que en las colonias se registran apagones recurrentes y bajo voltaje, debido a transformadores rebasados, postes deteriorados y cableado obsoleto y aunque han solicitado a la CFE el mantenimiento y cambio de su infraestructura no ha atendido esta situación.

“Las quejas por el mal servicio de la CFE persisten en diversas comunidades de Tapachula, con reportes de apagones recurrentes, bajo voltaje y cobros excesivos, por lo que exigimos a la CFE garantizar condiciones óptimas en la infraestructura y un servicio confiable para los usuarios”, abundó.

Rezagos

Señaló que la Comisión Federal de Electricidad mantiene rezagos significativos en mantenimiento y capacidad operativa, lo que ha provocado variaciones de voltaje, transformadores rebasados, postes deteriorados y cableado obsoleto.

Indicó que, en distintas colonias de Tapachula se han reportado electrodomésticos dañados a causa de fluctuaciones eléctricas y aunque se han iniciado trabajos de sustitución de postes e instalación de cableado, el avance es insuficiente frente a la magnitud del problema.

Advirtió la necesidad de tomar medidas para renovar la infraestructura y asegurar estabilidad en el suministro; podrían emprender acciones de protesta en defensa del derecho a un servicio eléctrico eficiente.