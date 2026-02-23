Infraestructura renovada garantizará la higiene

Más de mil estudiantes del Plantel 01 San Fernando del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) se benefician con la rehabilitación de los servicios sanitarios, obra realizada por el Ayuntamiento de San Fernando para garantizar espacios dignos, seguros y funcionales dentro de la institución.

La inauguración fue encabezada por el director general del Cecytech, Luis Guadalupe Morales Ángeles, y el presidente municipal, Ediberto Gutiérrez Aguilar, quien impulsó la ejecución de esta obra. Ambos coincidieron en que invertir en infraestructura educativa es fundamental para fortalecer el bienestar y el desarrollo integral de las y los jóvenes.

Morales Ángeles resaltó la importancia de trabajar en unidad entre los distintos niveles de gobierno y agradeció al Ayuntamiento de San Fernando, encabezado por el presidente municipal, por concretar esta acción que dignifica la vida escolar.

Compromiso cumplido

Asimismo, destacó que estas obras se alinean con el compromiso del Gobierno del Estado, a cargo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, de consolidar la educación como eje de bienestar y desarrollo en Chiapas.

Morales Ángeles agradeció a las y los estudiantes por formar parte activa de su institución e hizo un llamado a mantener los sanitarios limpios y en buen estado, subrayando que el cuidado de la infraestructura es una responsabilidad compartida.

Por su parte, Gutiérrez Aguilar reiteró que su administración continuará gestionando y ejecutando obras que fortalezcan la educación en el municipio, convencido de que mejorar la infraestructura escolar es invertir directamente en el futuro de la juventud de San Fernando.

El Plantel 01 San Fernando alberga a más de mil jóvenes que cursan las especialidades de Ventas, Fuentes Alternas de Energía y Laboratorista Clínico, consolidándose como un espacio de formación técnica que contribuye al desarrollo social y productivo de la región.