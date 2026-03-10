Infraestructura, rubro estratégico en el gobierno

Para Juan Carlos Gómez Aranda, coordinador de Asesores en el gobierno de Chiapas, el rubro de la infraestructura es uno de los ejes estratégicos dentro de la administración que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar.

En el podcats “Platicando con el Jaguar”, enumeró algunos proyectos importantes como la construcción de la carretera Palenque a Ocosingo.

También agregó el nuevo libramiento Norte de San Cristóbal, así como el desazolve de los esteros. Dentro de los grandes proyectos resaltó el trabajo que se está haciendo en las microcuencas.

La focalización de los recursos y de los esfuerzos, dijo en la charla, es lo que está haciendo la gran diferencia con los gobiernos del pasado.

Gómez Aranda mandó un mensaje a las juventudes y a las personas ajenas a la política, en el sentido de que tengan una esperanza fundamentada en que Chiapas está cambiando.

Dijo que en la actualidad hay un gobernador y un equipo de funcionarios que están en el territorio, hablando con la gente y recogiendo el sentimiento de la población.

Incluso, aseguró que en la historia de Chiapas no se había realizado una consulta tan amplia que dio origen al Plan Estatal de Desarrollo de esta administración local.

En la charla también se detalló que en esta administración no hay interés de saquear al estado, más bien, hay un compromiso de servirle a la población.

Ante eso, el coordinador de Asesores consideró que Ramírez Aguilar no se equivocó al poner como primera línea de su gobierno el tema de la seguridad.

Incluso en la consulta, la cual se realizó previo a elaborar el Plan Estatal de Gobierno, ese rubro fue uno de los temas que a la población más le preocupaba que atendieran.

Gómez Aranda recordó que en aquel momento la población señalaba que al atender el tema de la seguridad, Ramírez Aguilar pasaría a la historia.

Finalmente, también se enfatizó en el trabajo que se ha realizado en 12 municipios prioritarios, los cuales estaban olvidados y ahora se ha ordenado compromiso de cambio para estas zonas.