Ingeniera del Tec estará en un congreso espacial

La joven investigadora dijo que esta oportunidad le ayudará a tener mejores oportunidades en su carrera. CP

Monserrat Ochoa Altamirano, egresada del Tecnológico Nacional de México (TecNM), Campus Tuxtla Gutiérrez, de la carrera en Ingeniería Bioquímica, participará en el congreso más grande e importante del sector espacial a nivel mundial, titulado International Astronautical Congress (IAC), ahí se abordan temas relevantes sobre la exploración, tecnología, ciencia y política espacial.

Trabajo

Su proyecto de investigación “Decolonial practices and scientific dissemination in vulnerable states of Mexico, the astrobiology case”, fue aceptado como presentación oral en el marco del 75° aniversario de este congreso, que se llevará a cabo del 14 al 18 de octubre del presente año en Milán, Italia.

Esta noticia es particularmente significativa, dado que este congreso rechaza el 60 % de los artículos propuestos, superando este índice de rechazo a nivel mundial.

“Mi proyecto de investigación describirá cómo la mentalidad colonial y otros factores limitantes afectan la conciencia cultural espacial en Chiapas, y propondrá usar la astrobiología como herramienta para involucrar a jóvenes, especialmente de comunidades desfavorecidas, en la ciencia”.

Inclusión

También enfatiza la necesidad de incluir a más mujeres en estas iniciativas y de fomentar un pensamiento decolonial para enfrentar los problemas en ciencia, tecnología e innovación en México y América Latina, señala la joven investigadora.

Ochoa Altamirano ha participado en eventos como la 6ta Escuela Mexicana de Astrobiología (Cuernavaca, Morelos) y el 12° Congreso Nacional de Astrobiología (Ensenada, Baja California), además, recientemente obtuvo el Premio Municipal de la Juventud 2024, en la categoría de Educación, Ciencia y Tecnología.