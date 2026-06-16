Ingeniería Ambiental cobra relevancia

José Manuel Gómez Ramos, coordinador de la licenciatura en Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), comentó que ante el fortalecimiento de las regulaciones ambientales y a la creciente exigencia de que empresas e industrias cuenten con personal especializado en la protección del medio ambiente, esta carrera está cobrando relevancia.

Indicó que esta licenciatura se perfila como una de las carreras con mayor proyección laboral en los próximos años, sobre todo en nuestro estado donde los gobiernos buscan que la industria crezca para fortalecer la economía local.

Ya dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) y la Procuraduría Ambiental del Estado han incrementado los requisitos en materia de cumplimiento ambiental para las empresas, esto abre nuevas oportunidades para los ingenieros ambientales.

Expo

Gómez Ramos resaltó los resultados obtenidos en la 38 Expo Ambiental, cuya edición superó las expectativas. Destacó especialmente el crecimiento y fortalecimiento del Concurso de Prototipos, donde las y los estudiantes demostraron su capacidad para generar conocimiento e innovación a partir de los aprendizajes adquiridos en las aulas.

La 38 Expo Ambiental también incluyó un concurso de fotografía, concurso de carteles, un bazar ecológico, así como torneos de ajedrez y futbol, actividades que complementan la formación integral y fortalecen la conciencia ambiental.

Este evento se realiza cada semestre y forma parte de una serie de actividades académicas, entre ellas el Seminario de Protocolos, efectuado días antes de la Expo Ambiental.