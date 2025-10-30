Ingeniería debe responder a retos y tendencias

Con seis conferencias magistrales, talleres y conversatorios, con temas como pérdida de fertilidad del suelo, control de plagas en la era de la genómica, fomento de la sustentabilidad, entre otros, se realizará el Congreso Internacional Soluciones desde la Ingeniería: Ambiente, Agua y Territorio, del 5 al 7 de noviembre, en la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Jordán Orantes Albores, director de la Facultad de Ingeniería de la universidad, indicó que este evento forma parte de la XLIII Semana de Ingeniería. Elaboraron un programa de ponencias y talleres recuperando todas las aristas actuales que requieren ser estudiadas para proponer acciones de solución a partir de grandes expertos, de las que estudiantes puedan tomar los conocimientos más importantes.

Acercan el trabajo de investigación

Arturo Carrillo Reyes, docente-investigador y coordinador del congreso, dijo que se trata de acercar el trabajo de investigación a los estudiantes y profesionales externos, que conozcan los proyectos que se realicen a nivel nacional e internacional en los diversos temas, para ver directamente la aplicación de los conocimientos.

Destacaron que buscan a través de los temas promover investigaciones con retribución social para que los estudiantes adopten esa visión en sus futuros trabajos, por eso incluyeron tecnologías actuales.

El director dijo que, todos los programas educativos de la facultad son evaluados por organismos externos, esto ayuda a que los contenidos respondan a las necesidades actuales del mundo, como deslizamientos de masas, inundaciones, efectos del cambio climático, entre otros, que tienen que ser abordados desde la academia para proponer soluciones a los gobiernos municipales, estatales y el federal.