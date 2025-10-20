Ingenieros civiles refuerzan vínculos académicos

En el marco del 60 aniversario de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), el Colegio de Ingenieros Civiles de Tuxtla Gutiérrez (CICTG) participó en la inauguración del II Congreso Nacional de Construcción, Vías Terrestres y Sistemas, un espacio que busca estrechar la colaboración entre la academia, los colegios profesionales y el sector público.

El evento reunió a especialistas, investigadores y profesionales de la construcción de todo México, con el objetivo de intercambiar conocimientos, experiencias y propuestas técnicas que mejoren la calidad y sostenibilidad de la infraestructura nacional.

El presidente del CICTG, Mario Humberto Coronel Vera, destacó la importancia de estos foros para consolidar la relación entre los ingenieros organizados y las instituciones educativas. “La colaboración con la academia es clave para mantener un gremio actualizado, con sólida formación técnica y compromiso social”, señaló.

Coronel Vera enfatizó que la formación continua y el intercambio de conocimientos no solo benefician a los profesionales, sino que también elevan la calidad de los proyectos que impactan directamente en el desarrollo de las comunidades.

Entre los asistentes a la inauguración estuvieron Juan José Cruz Solís, director de la Facultad de Ingeniería; Florentino Pérez Pérez, en representación del rector de la Unach; Daisy Escobar Castillejos, presidenta de la Junta de Gobierno de la universidad; así como representantes de la CMIC Chiapas, la Comisión Estatal de Caminos y el poder legislativo local.