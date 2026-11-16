Ingenieros civiles renuevan su contraloría interna

Los integrantes de la Comisión de Contraloría Interna fueron renovadas por el Consejo Directivo del Colegio Chiapaneco de Ingenieros Civiles Siglo XXI, esto durante la Cuarta Asamblea General Ordinaria del año, asimismo sus nuevos agremiados tomaron protesta.

Rinden cuentas

La asamblea también sirvió para dar a conocer los informes del periodo en curso, presentados por las distintas áreas del Consejo Directivo, así como por la Contraloría Interna, la Junta de Honor y Justicia, el Consejo de Ética y la Comisión de Normatividad.

El evento se desarrolló en un ambiente de activa participación de los agremiados, quienes avalaron el trabajo transparente y colegiado que caracteriza al grupo.

Para los nuevos integrantes, el Consejo Directivo les solicitó adherirse a la institución con el compromiso de sumar su talento y vocación de servicio para abonar no solo al crecimiento del gremio sino también en beneficio de Chiapas.

Durante el evento, el presidente del gremio, Luis Alonso Nuricumbo Díaz, durante su mensaje pidió a todos los participantes mantener la unidad y la fortaleza institucional, aseguró que la fuerza del colegio la hacen todos sus integrantes.

“La fuerza radica en la suma de voluntades de sus miembros, así como en el compañerismo y la colaboración permanente para enfrentar los retos del sector” expresó.

Al concluir, el XII Consejo Directivo agradeció la asistencia de los agremiados y refrendaron su compromiso de continuar trabajando con responsabilidad, puertas abiertas y unidad por el bienestar y desarrollo del Colegio Chiapaneco de Ingenieros Civiles Siglo XXI.