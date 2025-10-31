Ingenieros electricistas comparten logros

El instituto Tecnológico de Tapachula (TecNM-Tapachula), realiza la XI Semana de Ingeniería, “Ingeniería con humanismo: Construyendo un futuro sostenible y solidario”.

En el presente evento participan profesionistas agremiados al Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de Chiapas, que preside Ernesto Adolfo Hernández Rodríguez.

La institución organizó diversas actividades en las que destacan el intercambio de ideas y conocimientos. Los ponentes hablaron sobre los desafíos, tendencias y avances en el campo de la ingeniería, expresó la directora María Soledad Peralta González.

Exponen sus casos de éxito

En entrevista, Ernesto Adolfo Hernández Rodríguez, destacó la participación del Colegio de Ingenieros mecánicos Electricistas de Chiapas y resaltó la participación de agremiados quienes expusieron sus casos de éxito.

Agregó que se contó con la presencia del superintendente de la zona Tapachula, Ángel Zavala, director del Cbtis 88.

También participó Edwin García, quien se desempeña en el área de desarrollo de iniciativas en el Congreso de Chiapas; otra anécdota fue del ingeniero Pablo, especialista en procedimientos de paneles solares y la de Henry Alonso Cruz, entre otros destacados agremiados.