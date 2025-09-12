Ingenieros refrendan compromiso con la transparencia

El Colegio de Ingenieros Civiles de Tuxtla Gutiérrez (CICTG) reconoció la entrega de 42 Constancias de Registro Único de Contratista (CRUC Balam) de parte de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno a empresas chiapanecas; esto como una acción firme en la consolidación de un sector de la construcción más transparente, ordenada y competitiva en la entidad.

El presidente del CICTG, Mario Humberto Coronel Vera, destacó que la formalización de las empresas mediante este registro no solo fortalece la confianza de la ciudadanía en la obra pública, sino que también impulsa la participación de profesionales comprometidos con la calidad técnica y la responsabilidad social.

“El CRUC Balam representa una oportunidad para que las empresas constructoras de Chiapas compitan en igualdad de condiciones, con base en la legalidad, la capacidad y la ética profesional. Desde el CICTG celebramos este avance que coincide con nuestro compromiso de garantizar obras que respondan a las necesidades de la sociedad”, afirmó el dirigente.

El gremio de ingenieros civiles subrayó que la transparencia en los procesos de contratación y ejecución de proyectos de infraestructura es fundamental para asegurar el desarrollo económico y social de Chiapas, así como para fortalecer la confianza en las instituciones públicas.

Asimismo, reiteró su disposición de seguir colaborando con el Gobierno del Estado y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para garantizar que cada obra pública se realice con estándares de calidad.