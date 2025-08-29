Inglés gratis para personas con debilidad visual

Una oportunidad educativa para ciudadanos con alguna condición en la vista será ofrecida de manera gratuita en la capital del estado: se trata de un curso-taller de inglés inclusivo para personas con discapacidad visual.

Este curso será impartido en la sala braille del Centro Cultural Jaime Sabines por personal de la Facultad de Lenguas, campus Tuxtla, de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), informó la maestra Maricela Alfaro Merchant, directora de la mencionada facultad.

Inscripciones

Las inscripciones estarán abiertas del 3 al 16 de septiembre vía código QR o contactando a la Coordinación de Educación Continua señalando el interés por el curso-taller de inglés básico para personas con ceguera o baja visión, a realizarse del 17 de septiembre al 4 de diciembre de 2025 en modalidad presencial.

El curso empleará metodologías adaptadas, incluyendo braille y audios descriptivos. Los interesados deben cumplir requisitos básicos de acceso al espacio adaptado.

Con esto se incorporan herramientas especializadas para la enseñanza de idiomas a personas con discapacidad visual y se priorizará la evaluación de resultados en entornos no visuales.