Inglés para niños en Chiapa de Corzo

El programa “English For Young Learners”, (EFYL) de la Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) abrió su convocatoria de inscripciones y reinscripciones para los cursos de inglés dirigidos a niñas, niños y adolescentes de nueve a 13 años en su nueva sede de Chiapa de Corzo, correspondientes al ciclo escolar enero-junio 2026.

Objetivo

Los cursos, que se impartirán los días sábados, buscan fortalecer las habilidades lingüísticas desde edades tempranas y ampliar la cobertura de la enseñanza del inglés en municipios del centro de Chiapas, respondiendo a la creciente demanda de formación bilingüe en la región.

El programa está diseñado para participantes de nueve a 13 años y se desarrollará durante el ciclo escolar enero-junio 2026 en la sede de Chiapa de Corzo, Chiapas.

Entre los beneficios del programa EFYL destacan el desarrollo de competencias comunicativas en inglés, la preparación para certificaciones internacionales futuras, un enfoque pedagógico especializado para niños y adolescentes, así como el acceso a educación de calidad directamente en el municipio.

Convocatoria

Los interesados pueden consultar la convocatoria completa publicada en los canales oficiales de la Facultad de Lenguas, para conocer todos los detalles sobre el proceso de inscripción.

Con esta expansión a Chiapa de Corzo, la Unach reafirma su compromiso con la descentralización de servicios educativos de calidad y el fortalecimiento de la formación en lenguas extranjeras en todo el territorio chiapaneco.