Ingresa caravana migrante a México

Por el puente internacional Rodolfo Robles y el río Suchiate, cientos de migrantes hondureños ingresaron este jueves a territorio mexicano y caminan hacia Tapachula, en donde se concentrarán y decidirán si continúan hacia el norte del país, ya que en este caso su finalidad es llegar a los Estados Unidos (EUA).

Sin que las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) intervinieran, unos 200 extranjeros cruzaron por el puente y se juntaron con otra cantidad similar a la salida de Ciudad Hidalgo.

Organizados en lo que denominan caravana “Fe y Esperanza en Dios”, partieron el pasado domingo de Honduras y tras cruzar territorio guatemalteco, ingresaron a México sin problema alguno, incluso cuentan con la protección de elementos de seguridad.

Este mismo día pretendían llegar al parque Bicentenario en Tapachula, en donde pernoctarían para descansar y determinar si se dirigen hacia el centro del país.

Integrantes

Hombres, mujeres y niños conforman a este grupo de migrantes, siendo la primera caravana en los últimos meses que en forma organizada cruzan la frontera de Guatemala a México, utilizando el puente internacional que une a Tecún Umán con Ciudad Hidalgo.

A estos se unieron personas de otras nacionalidades, como El Salvador, quienes buscan retornar a EUA, de donde fueron expulsados por las políticas del gobierno de Donald Trump.

Se considera que migrantes que se encuentran varados en Tapachula en espera de respuestas por parte de las autoridades sobre su regularización de estancia, podrían unirse a esta caravana en caso de avanzar hacia el centro del país.