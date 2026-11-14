Ingresa frente frío 5; traerá fuertes vientos

Con base a la información de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el ingreso del frente frío número 5 podría dejar precipitaciones y vientos fuertes para el estado de Chiapas.

Debido a esta circunstancia, se mantiene comunicación con las unidades que están relacionadas con este tema en las 32 entidades del país.

Datos

Al citar al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se detalló que el frente frío recorrerá desde el Golfo de México hasta la península de Yucatán; también tendrá una interacción con un canal de baja presión en el oriente y sur del país.

Por esa razón, detalló la autoridad federal, dicho fenómeno “provocará lluvias muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo”.

Pronósticos

Además de esa situación, una masa de aire frío provocará vientos que pueden extenderse a rachas de norte, las cuales podrían moverse entre 50 a 70 kilómetros por hora (km/h) para la costa de Veracruz y en el istmo y Golfo de Tehuantepec y alcanzaría a Oaxaca y Chiapas.

También se prevén “rachas matutinas de 30 a 50 km/h en la costa de Tamaulipas y un descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del territorio.”

A fin de evitar alguna situación de riesgo, las autoridades recomiendan a la población que en caso se registre temperaturas bajas, es importante abrigarse y poner atención especial en las infancias, adultos mayores o personas con algún padecimiento crónico.

“Ante las lluvias fuertes, evitar transitar por calles inundadas, vados o pasos a desnivel, y por ningún motivo intentar cruzar a pie o en vehículo corrientes de agua, ríos o arroyos, ya que la fuerza del agua puede arrastrar fácilmente”, remarcó la institución federal.