Ingresa grupo de migrantes a México

Un pequeño grupo de migrantes ingresó este miércoles a territorio mexicano por el puente internacional “Rodolfo Robles”, sin embargo, cuando caminaban hacia Tapachula por la carretera internacional se les dejó de ver, presumiéndose que fueron interceptados por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), aunque hasta el momento no existen reportes oficiales.

Reunión

Por la mañana, se dijo que unos 50 extranjeros de diversos países se habían organizado en la población guatemalteca de Tecún Umán y de ahí cruzaron hacia Ciudad Hidalgo, en el municipio de Suchiate, frente a la Presidencia Municipal caminando con sus mochilas al hombro.

Este sería el segundo grupo en menos de un mes que pasa por el puente internacional, ya que anteriormente la caravana “Fe y Esperanza con Dios”, conformada por unas 350 personas de Honduras, lograron llegar hasta Arriaga, en los límites con Oaxaca.

Sin rastros

El pequeño grupo emprendió el camino hacia Tapachula, aunque cuando reporteros acudieron a la zona para documentar el hecho, ya no fueron localizados.

Ante esa situación se presume que pudieron haber sido interceptados por personal del INM en el tramo de Ciudad Hidalgo-Frontera Hidalgo, aunque no existen informes sobre ello.

Se dijo que este grupo estaría conformado en su mayoría por jóvenes y algunas familias con menores de edad, de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, quienes buscan llegar al norte del país, con la intención de ingresar a los Estados Unidos.