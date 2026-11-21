Una nueva caravana de migrantes centroamericanos ingresó a territorio mexicano este viernes, sin aceptar las solicitudes del Instituto Nacional de Migración (INM) de realizar un registro, por lo que caminan hacia el norte del país aunque su primera parada es Tapachula.

Contingente

Se trata de unos 300 extranjeros que se concentraron en la población fronteriza guatemalteca de Tecún Umán donde cruzaron por el puente internacional "Rodolfo Robles". Sostienen que tienen como destino la frontera norte e ingresar a los Estados Unidos.

Agentes migratorios les ofrecieron efectuar un registro, primero en las oficinas del INM que se encuentran en el puente internacional, luego en un puesto de control conjunto con la Guardia Nacional a la altura del puente "Suchiate II", sin embargo, los migrantes se negaron y ni siquiera se detuvieron.

Origen

De acuerdo con el hondureño identificado como Cristopher Nájera, la mayoría del grupo salió de la capital guatemalteca el pasado 15 de noviembre y permaneció dos días en Tecún Umán, mientras se concentraba el mayor número de extranjeros para cruzar hacia México.

Precisó que su objetivo es llegar a los Estados Unidos, en donde considera que existen mayores oportunidades económicas las cuales carecen en su país.

De acuerdo a los reportes, esta es la séptima caravana migrante que ingresa a México en los últimos dos meses, una ha sido desarticulada pocos minutos después de pasar el río Suchiate, mientras que las otras han logrado llegar hasta Arriaga, aunque en forma desarticulada.