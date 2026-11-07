Ingresa otra caravana migrante a México

Cientos de extranjeros, principalmente hondureños, ingresaron la tarde-noche de este viernes a territorio mexicano, en una nueva caravana migratoria que busca llegar a Estados Unidos.

Estos cruzaron por el puente internacional Rodolfo Robles, portando banderas de Guatemala y Honduras, sin que fueran interceptados por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM).

Tras cruzar la garita de control migratorio enfilaron hacia el centro de la población fronteriza de Ciudad Hidalgo y tomaron la carretera con destino a Tapachula.

Integrantes

Las autoridades reportaron que se trata de un grupo aproximado de 500 personas, entre hombres, mujeres y niños, algunos de ellos conformados en familia, quienes hace apenas 48 horas anunciaron su salida de San Pedro Sula, Honduras.

Se dijo que en la población fronteriza guatemalteca de Tecún Umán se les sumaron otras personas y el contingente cruzó el puente internacional, tal como lo han hecho otras tres caravanas registradas en los últimos dos meses.