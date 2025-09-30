Ingreso a la Feria Chiapas será de 50 pesos

Para la nueva edición de la Feria Chiapas 2025, el costo de ingreso para adultos será de 50 pesos, mientras que niñas y niños solo pagarán 25, detallaron autoridades organizadoras de este evento.

Todas las actividades se estarán realizando a partir del 28 de noviembre, finalizando el 14 de diciembre. En los próximos días se hará oficial la cartelera de artistas que estarán en el evento.

Actividades

También se hizo el anuncio que los miércoles se aplicará un 2x1 para las infancias. En atracciones infantiles para menores de 12 años, tendrán la oportunidad de participar en los juegos mecánicos de forma gratuita.

Una de las novedades para esta edición, es que se tendrá un circo, el cual dará dos funciones diarias para todo el público.

La primera semana estará dedicada a una exposición ganadera. En coordinación con el sector del estado se dispondrá de la zona que antes se utilizaba como el masivo para que haya un mejor desarrollo de las actividades.

También se ha considerado establecer un convenio con la Secretaría de Movilidad y Transporte, a fin de que se pueda facilitar transportación gratuita en ciertos horarios para beneficiar a la ciudadanía.

Conciertos

El espacio conocido como el masivo, donde llegan los artistas para dar los conciertos de manera gratuita, ahora se llevará a cabo en el Foro Chiapas para disfrutar de un evento de calidad.

Finalmente se informó a los establecimientos que prestarán sus servicios en la Feria Chiapas para que mantengan los precios de sus cartas y no generen aumentos.