Inhabilitan a funcionarios por abuso de sus funciones

En cumplimiento a la instrucción del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, de no permitir abusos laborales ni conductas que atenten contra la dignidad de las y los servidores públicos, y de actuar siempre bajo los valores humanistas que distinguen a la Nueva ERA, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emitió una resolución ejemplar en materia de responsabilidades administrativas inhabilitando a servidores públicos que abusan de sus funciones.

Valores

Con el firme propósito de salvaguardar la legalidad, la ética pública y el respeto irrestricto a los derechos laborales dentro de la administración pública estatal, se impuso una responsabilidad administrativa a un exdirector de Responsabilidades adscrito a esta dependencia.

Derivado del procedimiento administrativo correspondiente, y tras el análisis exhaustivo de los hechos y de los elementos probatorios, se determinó la inhabilitación, al acreditarse la comisión de una responsabilidad administrativa, en estricto apego a la normatividad vigente, garantizando en todo momento el debido proceso, la legalidad y la certeza jurídica.

Al respecto, Ana Laura Romero Basurto, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, subrayó que el gobierno de la Nueva ERA concibe el ejercicio del poder público como un acto de responsabilidad y respeto, donde la ley se aplica con firmeza, pero también con un profundo sentido humanista, colocando a las personas en el centro del quehacer institucional.

Con acciones firmes y resoluciones apegadas a derecho, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reafirma su compromiso de cero tolerancia a conductas indebidas, consolidando un buen gobierno basado en la integridad, la legalidad y la dignidad humana.