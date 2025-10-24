Inicia 3er Congreso de la Facultad de Medicina

Se inauguró el Tercer Congreso de la Facultad de Medicina Humana, Campus II de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), que se desarrolla los días 23 y 24 de octubre en las instalaciones del Centro de Convenciones Universitario “Dr. Manuel Velasco Suárez”.

Dicho evento tiene como objetivo actualizar y fortalecer la formación de los profesionales de la Medicina mediante ponencias en especialidades como Oftalmología, Angiología y Cirugía Vascular, Inmunología, Neumología, Ginecología, Otorrinolaringología, Geriatría, Cardiología, Medicina Familiar, Pediatría, Cirugía Colorrectal, Genética, Gerontología e Investigación en Ciencias de la Salud.

En este marco, el rector Oswaldo Chacón Rojas afirmó que este congreso es una oportunidad para abordar los grandes temas de la actualidad, al tiempo de realizar un análisis desde el punto de vista de la Salud y la Medicina, para continuar siendo líderes en la formación médica en el sureste.

Por su parte, el secretario académico, Florentino Pérez Pérez resaltó la importancia de que quienes ejercen esa profesión se actualicen constantemente, por ello, participar de este tipo de eventos les permite poder cumplir de mejor forma con el cuidado de la salud de todas las personas.

Finalmente, la directora de la Facultad, María Rosalba Jiménez Ocaña, comentó que este congreso representa una oportunidad única para que las y los médicos puedan inspirarse, debatir ideas y aprender mediante la colaboración de todos y todas las personas que forman parte del sector y construir juntos un futuro más saludable para nuestra sociedad.

Con la realización de esta tercera edición del congreso, la Unach reafirma su compromiso con la excelencia académica y el fortalecimiento del conocimiento científico para el beneficio de la sociedad, a través del aporte de los egresados hacia los profesionistas en formación, como una forma de compartir sus conocimientos.