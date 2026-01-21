Inicia actividades de cátedra Tribunal Electoral

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas y el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz García, firmaron un convenio de colaboración.

El acuerdo establece las bases específicas a las que se sujetarán de manera conjunta, para el desarrollo y organización de la “Cátedra Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

Durante su intervención, Chacón Rojas refirió que este convenio otorgará más y mejores oportunidades a la comunidad unachense, no solo en el tema académico, sino también en el aspecto de difusión de los derechos democráticos entre la ciudadanía.

Cimientos

Ante la secretaria general, María del Carmen Vázquez Velasco y la coordinadora general de Relaciones Interinstitucionales, Rocío Moreno Vidal, señaló que este es un primer paso con el cual se sientan los cimientos de una mayor colaboración en beneficio de la cultura constitucional, la cultura democrática y la democracia en general de este país.

En este marco, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, señaló que este convenio permitirá seguir generando comunidad a ambas instituciones, que se conforma de los valores compartidos, los compromisos, la cultura y la identidad.

Al respecto, instó a las juventudes presentes a aprovechar estos espacios públicos, “que los ocupen desde cualquiera que sea su magnitud, su responsabilidad y su compromiso, contribuyendo a la apropiación y ejercicio de los derechos universales entre las personas”.

Las actividades de dicha cátedra dieron inicio con el conversatorio sobre la “Reforma Electoral de México ante el escenario 2026”, que contó con la participación de la magistrada Claudia Valle Aguilasocho y del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, contando con la moderación del director de la Escuela Judicial Electoral, Luis Octavio Vado Grajales, teniendo como sede el auditorio de Los Constituyentes.