Inicia alcalde pavimentación en calles de Las Torres

Con el objetivo de mejorar la movilidad, imagen urbana y la calidad de vida de las familias tuxtlecas, el presidente municipal Ángel Torres Culebro encabezó el arranque de los trabajos de pavimentación integral de la calle Tapachula, en el fraccionamiento Las Torres, al norte oriente de la capital.

Vialidad segura

Durante el evento, el alcalde capitalino destacó que las y los vecinos contarán con una vialidad segura, digna y de calidad. “Cada calle que pavimentamos es un paso más hacia una ciudad ordenada, funcional y con espacios que mejoran la vida de nuestras familias”, expresó Ángel Torres ante las y los habitantes.

La pavimentación incluirá red de agua potable, drenaje, alumbrado público, señalética, banquetas, guarniciones y jardineras, además pintura en las fachadas de las viviendas, con lo que se mejorará la imagen urbana y la conectividad del fraccionamiento Las Torres. Con estas acciones el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la Nueva ERA, a través de proyectos que benefician directamente a la ciudadanía.