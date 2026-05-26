Inicia alcaldía rehabilitación de puente vehicular

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, junto al secretario de Protección Civil, Eder Mancilla, y al director de Infraestructura de la Secretaría de Obras Públicas Municipal, Jesús David Gutiérrez, dio inicio a los trabajos de rehabilitación de puente vehicular, en la colonia Jardines de Tuxtla.

Al informar que estas acciones forman parte de las estrategias de prevención y mitigación de riesgos en la capital, el alcalde explicó que se realizarán trabajos integrales de mampostería, remoción de escombro, desazolve y otras labores de mantenimiento, con el objetivo de prevenir oportunamente asentamientos en la estructura del puente.

Otros trabajos

A través de recorridos de supervisión en embovedados, canales pluviales, muros de gavión, ríos y afluentes, previo a la temporada de lluvias, personal de la Secretaría de Protección Civil Municipal ha detectado y atendido posibles riesgos de colapso en distintos puntos de la ciudad, como el arroyo Santa Ana, en la colonia Las Palmas; arroyo San Roque, en el centro de la ciudad; así como en el bulevar Belisario Domínguez y la 16ª Poniente, entre otros puntos de la ciudad.