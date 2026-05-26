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ChiapasTuxtla

Inicia alcaldía rehabilitación de puente vehicular

Mayo 26 del 2026
Ángel Torres en la colonia Jardines de Tuxtla. Cortesía
Ángel Torres en la colonia Jardines de Tuxtla. Cortesía

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, junto al secretario de Protección Civil, Eder Mancilla, y al director de Infraestructura de la Secretaría de Obras Públicas Municipal, Jesús David Gutiérrez, dio inicio a los trabajos de rehabilitación de puente vehicular, en la colonia Jardines de Tuxtla.

Al informar que estas acciones forman parte de las estrategias de prevención y mitigación de riesgos en la capital, el alcalde explicó que se realizarán trabajos integrales de mampostería, remoción de escombro, desazolve y otras labores de mantenimiento, con el objetivo de prevenir oportunamente asentamientos en la estructura del puente.

Otros trabajos

A través de recorridos de supervisión en embovedados, canales pluviales, muros de gavión, ríos y afluentes, previo a la temporada de lluvias, personal de la Secretaría de Protección Civil Municipal ha detectado y atendido posibles riesgos de colapso en distintos puntos de la ciudad, como el arroyo Santa Ana, en la colonia Las Palmas; arroyo San Roque, en el centro de la ciudad; así como en el bulevar Belisario Domínguez y la 16ª Poniente, entre otros puntos de la ciudad.

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