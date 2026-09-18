Inicia análisis para regular uso de celulares

A partir de hoy comienza el análisis de las autoridades y especialistas respecto del uso de las pantallas y teléfonos celulares en las escuelas, a fin de cuidar la salud de la comunidad estudiantil, por lo que se prevé un encuentro nacional de titulares de las áreas educativas de todo el país.

Sobre el tema, Raúl Bonifaz, representante de la Secretaría de Educación Pública en Chiapas (SEP), mencionó que el gobierno federal ha tomado en serio la problemática que se está generando en las primarias y secundarias por el uso de aparatos móviles.

Por eso, recordó que el secretario de Educación Pública federal, Mario Delgado, junto a funcionarios de la parte educativa, harán un acuerdo nacional para regular el uso de los celulares en el nivel básico.

Impacto

Se trata, dijo, de un tema que afecta a niños y niñas por el uso en demasía de los aparatos móviles, lo que podría impactar en la salud mental. Menos pantallas y más convivencia, agregó, debe convertirse en un hábito familiar.

Casi 600 mil docentes en México, calculó, coinciden en la necesidad de regular el tema, lo que lleva a un análisis más profundo con la Inteligencia Artificial (IA).

Sobre ese asunto, comentó que muchos especialistas han coincidido en tener un control sobre el uso de la IA y evitar que haya un desarrollo desmedido.

Más información

Raúl Bonifaz recordó que en México son 17 los estados que tienen una regulación respecto del uso de celulares en las escuelas. En el caso de Chiapas todavía no hay un marco legal.

No se trata de prohibir el tema, más bien, que se genere toda la información posible y eso incluye al magisterio, las familias y la comunidad estudiantil.

Lo que debe anteponerse con el tema de la tecnología, explicó, es que se mantengan como herramientas que ayuden a potenciar el pensamiento crítico y no al revés.

La población también debe entender que ahora hay algoritmos que tienen la misión de identificar el consumo digital de los usuarios, desde gustos a actividades que realizan con frecuencia.