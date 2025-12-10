Inicia Ángel Torres obra vial en Yukis

Acompañado de vecinas y vecinos, el presidente Ángel Torres puso en marcha los trabajos de una importante vialidad de la colonia Yukis que mejorará la calidad de vida de familias de nueve colonias más. Se trata de la pavimentación integral de 200 metros lineales con concreto hidráulico, luminarias, y red de agua potable y drenaje.

Al dar el banderazo de arranque de la pavimentación de la Calle Primavera, el alcalde capitalino explicó que esta obra beneficiará a feligreses, estudiantes, deportistas, y ayudará a la movilidad urbana de las colonias Sabaot, Democrática, Consorcio Buenos Aires, La Fortuna, Flor de Mayo, Independencia 2010, por mencionar algunas.

Con este proyecto se cumple el compromiso y la palabra que dio el presidente Ángel Torres quien anteriormente caminó junto a las y los habitantes de la zona. En esa ocasión, prometió esta vialidad y que hoy, dijo, estamos iniciando.