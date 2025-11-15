Inicia Ángel Torres obras integrales en la Potinaspak

Junto a vecinas y vecinos, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, encabezó el arranque de los trabajos de rehabilitación de la red de drenaje sanitario, agua potable y alumbrado público, en la calle Pomarrosa, entre las avenidas Azucena y Girasol, de la colonia Potinaspak.

Al explicar que se construirán más de 330 metros lineales de infraestructura que beneficiarán directamente a decenas de familias de la zona, el alcalde Ángel Torres destacó que se trata de una acción prioritaria y necesaria que mejorará las condiciones de vida y garantizará mayor seguridad sanitaria para las y los habitantes de la colonia.

Asimismo, subrayó que en esta Nuera ERA se continúa atendiendo de manera directa las demandas ciudadanas con obras que generan bienestar, desarrollo y justicia social, reafirmando su compromiso de trabajar de la mano con las y los tuxtlecos para construir una capital más digna, ordenada y con servicios básicos de