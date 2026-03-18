Inicia Ángel Torres otra calle más en Tuxtla

Con el firme compromiso de seguir transformando la infraestructura urbana, el presidente municipal Ángel Torres Culebro puso en marcha la pavimentación integral de la avenida Chichén Itzá, entre la calle Bonampak y la calle Maya, en la colonia Ideal, como parte del programa Calles Felices.

Con esta obra se cumplirá una demanda social de más de 50 años, a través de una calle digna segura y de calidad, con servicios básicos, alumbrado público, concreto hidráulico y pintura en la fachada de las viviendas. Con esto, se fortalecerá la movilidad, imagen urbana y conectividad en la zona.

El gobierno municipal, que encabeza el alcalde Ángel Torres, reiteró que Calles Felices continúa beneficiando a más colonias de la capital, siendo prioridad las que menos tienen y las que permanecieron en el abandono por muchos años.