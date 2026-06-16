﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Inicia Ángel Torres pavimentación de una calle más en Tuxtla

Junio 16 del 2026
La justicia social ha llegado con el presidente Ángel Torres después de muchos años de espera. CP
La justicia social ha llegado con el presidente Ángel Torres después de muchos años de espera. CP

Con sonrisas y aplausos, vecinas y vecinos de la colonia San José Yeguiste acompañaron al presidente Ángel Torres en el arranque de los trabajos de pavimentación de la avenida Bonampak, entre las calles Palenque y Andador Tenam, como parte del programa Calles Felices.

En este marco, las familias expresaron su alegría y emoción al ser testigos del inicio de una obra tan esperada. Asimismo, el alcalde tuxtleco destacó que este proyecto representa justicia social y bienestar para las y los habitantes, toda vez que será una vialidad digna, segura y de calidad.

Asimismo, fortalecerá la conectividad y contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida de las familias, pues será una obra integral, con concreto hidráulico, servicios básicos, alumbrado público, jardineras, banquetas, entre otras acciones importantes.

﻿