Inicia Ángel Torres pavimentación de una calle más en Tuxtla

Con sonrisas y aplausos, vecinas y vecinos de la colonia San José Yeguiste acompañaron al presidente Ángel Torres en el arranque de los trabajos de pavimentación de la avenida Bonampak, entre las calles Palenque y Andador Tenam, como parte del programa Calles Felices.

En este marco, las familias expresaron su alegría y emoción al ser testigos del inicio de una obra tan esperada. Asimismo, el alcalde tuxtleco destacó que este proyecto representa justicia social y bienestar para las y los habitantes, toda vez que será una vialidad digna, segura y de calidad.

Asimismo, fortalecerá la conectividad y contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida de las familias, pues será una obra integral, con concreto hidráulico, servicios básicos, alumbrado público, jardineras, banquetas, entre otras acciones importantes.