Inicia Ángel Torres pavimentación en Los Laguitos

A fin de responder a una demanda de más de 30 años a vecinas y vecinos, así como cumpliendo con el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el presidente municipal, Ángel Torres, se dio el banderazo de inicio a los trabajos de pavimentación de la avenida Río La Cintal, entre calle Lagunas de Agua Azul y la Privada, en la colonia Infonavit Los Laguitos.

Durante el arranque de la obra, las familias expresaron su satisfacción por ver materializado un proyecto que habían solicitado desde hace tiempo. Con calles más seguras y transitables, se generarán beneficios no solo en la movilidad, sino también en la imagen urbana del lugar, fortaleciendo la convivencia y la seguridad de quienes diariamente transitan por esta avenida.

Finalmente, Ángel Torres reiteró que su gobierno escucha y atiende de manera directa las necesidades de la ciudadanía, impulsando obras que dignifican a las colonias y devuelven la confianza en la administración pública, como parte de uno de los objetivos del Plan Tuxtla 4T.