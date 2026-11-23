Al informar que en México, del 22 de noviembre del 2026 al 21 de noviembre del 2027, se celebrará el “Año Jubilar”, el obispo de la Diócesis de Tapachula, Luis Manuel López Alfaro, aseguró que este periodo será para conmemorar el centenario de la Guerra Cristera y la persecución religiosa de 1926.

Honrar la fe

Con el lema: “su fe, nuestra memoria, su testimonio nuestra misión ¡Viva Cristo Rey!”, precisó que “el objetivo no es reavivar divisiones y confrontaciones, sino honrar la fe y el testimonio de los mártires reconocidos y anónimos y de tantas familias que resistieron con fe la violencia del gobierno en turno, al grado de poner su fe y amor por el Señor Jesús por encima de su propia vida”.

Explicó que la Guerra Cristera en el país se dio tras la aplicación de la denominada Ley Calles, por lo que “a petición de la iglesia que peregrina en nuestra patria, el Papa León XIV nos ha concedido celebrar este Año Jubilar, tiempo de gracia y de crecimiento en el testimonio de nuestra vida cristiana por el centenario de la resistencia Cristera en México”.

El último Año Jubilar fue en el 2025, aunque con toda la iglesia universal, precisó.

Expresión jubilosa

“¡Viva Cristo Rey! Es una expresión jubilosa, confesional, comprometedora, que unida al amor a nuestra mamá del cielo, la Virgen de Guadalupe, animó y alentó a nuestros mártires a defender la libertad religiosa, exigir al gobierno el respeto por su fe católica, no someter el estilo de vida cristiano a las exigencias del gobierno y ofrendar su vida a Dios en este esfuerzo”, insistió durante su mensaje dominical.

Añadió que los años jubilares traen consigo “alegría, jubilo, peregrinaciones, reconciliación con Dios y con nuestros hermanos y la indulgencia plenaria que ganamos en los lugares designados como lugares de peregrinación, cumpliendo las condiciones que la iglesia nos propone para el caso”, añadió.

Explicó que para ganas la indulgencia se deben cubrir diversas condiciones, entre ellas la peregrinación a los templos jubilares diocesanos, la confesión sacramental, la comunión eucarística y la oración por las intenciones del Papa.

En el caso de la Diócesis de Tapachula, los templos jubilares son San Francisco de Asís en Tonalá, Huixtla y Motozintla; el Santuario de Margarita Concepción en Mazatán; San Agustín y la Santa Madre Iglesia Catedral de San José en Tapachula.