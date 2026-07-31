Inicia cadena de cambios de la región Altos

Maestros del nivel de Educación Indígena participaron este jueves en el proceso de cadena de cambios de la región Altos, realizado en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en San Cristóbal de Las Casas.

Exigieron a las autoridades educativas que se transparenten y oferten todas las plazas vacantes para garantizar el derecho de los trabajadores a un cambio de adscripción en igualdad de condiciones.

Los representantes de los maestros señalaron que la realización del proceso en San Cristóbal fue resultado de la presión ejercida por la base trabajadora, luego de que inicialmente la recepción de documentos se programara en Tuxtla Gutiérrez, pese a que la mayoría de los solicitantes pertenece a la región Altos.

Explicaron que, tras diversas gestiones y exigencias dirigidas a la Dirección de Educación Indígena y a la representación sindical, las autoridades accedieron a trasladar el proceso a esta ciudad, como ya se había hecho en otras regiones del estado, entre ellas Bachajón, Tapachula, Ixtacomitán y Las Margaritas.

Explicaron a la prensa que primero se les informó que la cadena de cambios se llevaría a cabo en el salón Morelos; sin embargo, durante la noche del miércoles fueron notificados de que la actividad se realizaría en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Unach, lo que provocó confusión entre los participantes.

Los inconformes rechazaron que la decisión de trasladar el proceso a San Cristóbal haya sido una gestión sindical y aseguraron que fue producto de la exigencia de los propios maestros.

Vacantes disponibles

Respecto a las vacantes disponibles, informaron que solo se ofertaron alrededor de 60 espacios, derivados sobre todo de jubilaciones y ascensos de docentes, directores y supervisores, cantidad que consideraron insuficiente frente a los cerca de 500 maestros que buscan obtener un cambio de centro de trabajo.