Inicia campaña de vacunación antirrábica

La Secretaría de Salud, a través de la Jurisdicción Sanitaria número II región Altos, realiza durante este mes de junio la campaña de vacunación antirrábica canina y felina 2026.

Los organizadores indicaron que los puestos se instalarán en un horario de 9:00 a 13:00 horas, de acuerdo a un programa que abarca colonias y barrios de San Cristóbal de Las Casas.

Este viernes estarán en San Nicolás esquina con Francisco León; el martes 16, en el Crucero La Garita y miércoles 17, parque de la colonia 14 de Septiembre.

Día 18, en la colonia Palestina; el día 23, colonia Insurgentes; día 24, Teatro de la Ciudad “Hermanos Domínguez” y 25 en la colonia Revolución Mexicana.

Servicio gratuito

Los organizadores dieron a conocer que las vacunas son gratuitas y que los interesados deberán llevar sus mascotas (perro o gato) a los módulos que se instalarán en los lugares antes citados.

Recomendaron llevar a los perros con collar y correa, al igual que su respectiva bolsa para levantar sus heces y a los gatos ya sea en morral, mochila o transportadora para evitar que se les escape.