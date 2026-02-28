Inicia campaña de vacunación fronteriza

Autoridades de México y Guatemala pusieron en marcha la estrategia fronteriza para la prevención del sarampión, con una campaña intensiva de vacunación en los poblados limítrofes de ambos territorios.

En las instalaciones del Consulado de México en Tecún Umán, se iniciaron las acciones en las que se destacó la cooperación binacional para hacer frente a esa enfermedad reemergente en la región.

Acciones

El cónsul de México en Tecún Umán, José Luis Alvarado; el secretario de Salud de Chiapas, Omar Gómez Cruz; el gobernador de San Marcos, Rolando López Crisóstomo y la directora de las Redes Integradas de Servicios de Salud, Eliza Barrios, encabezaron las acciones en las que se comprometieron a fortalecer la cobertura de vacunación en comunidades fronterizas.

“Se trata de proteger principalmente a la población infantil y reducir el riesgo de brotes, mediante la aplicación oportuna de vacunas y la vigilancia epidemiológica permanente”, explicó Gómez Cruz.

Compromiso

Asimismo, dijo que existe el compromiso de las instituciones en trabajar de forma coordinada para garantizar la protección de la población que habita las comunidades de ambos lados del río Suchiate.

Dos niños guatemaltecos y el cónsul mexicano en la ciudad fronteriza de Tecún Umán, fueron los primeros en recibir la vacuna contra el sarampión.

Durante el encuentro de autoridades de salud, también participaron representantes de la Jurisdicción Sanitaria VII con sede en Tapachula, del IMSS y Servicios Públicos de Salud del IMSS Bienestar, que son parte de las campañas de vacunación.