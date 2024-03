Inicia campaña para la detección del VPH

Inició la campaña para la detección del virus del papiloma humano en la Uneme del Hospital Regional “Dr. Rafael Pascasio Gamboa”, dirigida a mujeres en edades de 35 a 69 años, en la que se realizan pruebas de PCR para VPH, Papanicolaou y exploración clínica de mamas.

La campaña realizada de manera coordinada con el Distrito de Salud número I finalizará este 18 de marzo, por lo que se exhorta a las mujeres interesadas, en el rango de edad antes mencionado, a que acudan en horario de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. Los requisitos son: copia de INE o CURP y un número telefónico.

Las recomendaciones son: no haber tenido relaciones sexuales en los últimos tres días, no tratamientos vaginales y no estar menstruando.