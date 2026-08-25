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ChiapasTuxtla

Inicia capacitación a los Comités de Defensa

Agosto 25 del 2026
La capacitación fue impartida por Ana Laura Romero Basurto, titular de la SAyBG. CP
La capacitación fue impartida por Ana Laura Romero Basurto, titular de la SAyBG. CP

En el marco de la estrategia Blinda Chiapas, presentada por el gobernador constitucional del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, para fortalecer la vigilancia del presupuesto y combatir la corrupción, inició el programa de capacitación dirigido a los Comités de Defensa del Presupuesto y Vigilancia del Gasto Público.

La iniciativa contempla el establecimiento de comités encargados de vigilar y defender el presupuesto público, con el propósito de garantizar que los recursos del pueblo sean ejercidos de manera responsable, honesta y transparente.

Temas abordados

La capacitación fue impartida por Ana Laura Romero Basurto, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado (SAyBG), quien estuvo a cargo del Módulo 1: “Filosofía: Identidad, misión, objetivos y responsabilidad de los Comités de Defensa del Presupuesto y Vigilancia del Gasto Público”.

Durante esta primera jornada se abordaron los principios, propósitos y responsabilidades que deberán guiar el trabajo de los comités, fortaleciendo su compromiso con la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos, transparencia y prevención de posibles irregularidades.

En esta etapa participaron representantes de 13 Comités de Defensa del Presupuesto y Vigilancia del Gasto Público de instituciones educativas y organismos públicos, entre ellos la Secretaría de Educación; el Instituto de Evaluación y Profesionalización Docente; la Universidad de Seguridad Pública del Sureste (Ieppdch); el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech); el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach); Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep); la Universidad Tecnológica de la Selva (UT Selva); el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech); el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja); el Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa (TecNM-Campus Cintalapa); la Universidad Politécnica de Chiapas (UP Chiapas); el Instituto Politécnico de Tapachula (UP Tapachula) y la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich).

Cultura de vigilancia

Con “Blinda Chiapas”, el Gobierno del Estado fortalece una nueva cultura de vigilancia, responsabilidad y participación en el ejercicio de los recursos públicos, sumando esfuerzos institucionales para que cada peso del presupuesto se ejerza con honestidad, transparencia y sentido social.

La SAyBG refrenda su compromiso de construir instituciones más sólidas, transparentes y cercanas a la ciudadanía, impulsando acciones que fortalezcan la confianza y contribuyan al bienestar de Chiapas.

Porque defender el presupuesto es defender los recursos del pueblo y el futuro de Chiapas.

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