Inicia capacitación a los Comités de Defensa

En el marco de la estrategia Blinda Chiapas, presentada por el gobernador constitucional del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, para fortalecer la vigilancia del presupuesto y combatir la corrupción, inició el programa de capacitación dirigido a los Comités de Defensa del Presupuesto y Vigilancia del Gasto Público.

La iniciativa contempla el establecimiento de comités encargados de vigilar y defender el presupuesto público, con el propósito de garantizar que los recursos del pueblo sean ejercidos de manera responsable, honesta y transparente.

Temas abordados

La capacitación fue impartida por Ana Laura Romero Basurto, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado (SAyBG), quien estuvo a cargo del Módulo 1: “Filosofía: Identidad, misión, objetivos y responsabilidad de los Comités de Defensa del Presupuesto y Vigilancia del Gasto Público”.

Durante esta primera jornada se abordaron los principios, propósitos y responsabilidades que deberán guiar el trabajo de los comités, fortaleciendo su compromiso con la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos, transparencia y prevención de posibles irregularidades.

En esta etapa participaron representantes de 13 Comités de Defensa del Presupuesto y Vigilancia del Gasto Público de instituciones educativas y organismos públicos, entre ellos la Secretaría de Educación; el Instituto de Evaluación y Profesionalización Docente; la Universidad de Seguridad Pública del Sureste (Ieppdch); el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech); el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach); Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep); la Universidad Tecnológica de la Selva (UT Selva); el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech); el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja); el Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa (TecNM-Campus Cintalapa); la Universidad Politécnica de Chiapas (UP Chiapas); el Instituto Politécnico de Tapachula (UP Tapachula) y la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich).

Cultura de vigilancia

Con “Blinda Chiapas”, el Gobierno del Estado fortalece una nueva cultura de vigilancia, responsabilidad y participación en el ejercicio de los recursos públicos, sumando esfuerzos institucionales para que cada peso del presupuesto se ejerza con honestidad, transparencia y sentido social.

La SAyBG refrenda su compromiso de construir instituciones más sólidas, transparentes y cercanas a la ciudadanía, impulsando acciones que fortalezcan la confianza y contribuyan al bienestar de Chiapas.

Porque defender el presupuesto es defender los recursos del pueblo y el futuro de Chiapas.