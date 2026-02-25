Inicia celebración por los 500 años de la fundación

En el marco del inicio de actividades de la agenda conmemorativa rumbo a los 500 años de la fundación de la ciudad, la tarde del lunes ante más de 300 personas reunidas en la Casa Mazariegos, se llevó a cabo la presentación oficial del Colectivo de los 500 años de la Fundación de San Cristóbal de Las Casas, encargado de coordinar las actividades de esta celebración histórica plurianual (2026–2028).

Bajo el lema “Encuentro mundial por la paz, la Madre Tierra y el Lekil Kuxlejal”, esta conmemoración incluyente, intercultural y con enfoque de derechos humanos se concibe como un proceso orientado hacia el respeto a los derechos fundamentales, la diversidad cultural, la igualdad sustantiva y la no discriminación.

Esta agenda participativa no solo invita a todas y todos a celebrar este acontecimiento y a sumar sus ideas, iniciativas y entusiasmo, también aborda la historia en su complejidad, promueve la alegría, fomenta el diálogo de saberes entre pueblos originarios, comunidades mestizas, academia, organizaciones e instituciones, y proyecta a San Cristóbal como un espacio de encuentro, reconciliación y construcción colectiva del presente y del futuro.

Objetivos

Para cumplir con los objetivos planteados para la magna celebración, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, designó a Javier López Sánchez, rector de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), como coordinador del Colectivo, destacando su trayectoria académica, compromiso con el diálogo intercultural y liderazgo en la promoción del Lekil Kuxlejal (Buen Vivir) como horizonte ético, social y humanista, basado en el respeto, la dignidad y los derechos de todas las personas y pueblos.

En su mensaje, Javier López Sánchez expresó: “La conmemoración, venturosamente, no surge de manera improvisada. Desde hace casi seis años se ha venido articulando un grupo de trabajo plural, encabezado por el cronista de la ciudad, Luis Urbina, quien junto con mujeres y hombres de distintos sectores sociales, culturales, académicos, empresariales, religiosos, entre otros, ha impulsado un ejercicio serio de memoria histórica y proyección de la ciudad. Así pues, conmemorar con alegría los 500 años de San Cristóbal nace de un profundo interés de la sociedad y, hay que decirlo, será acompañado y apoyado por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, quien nos ha expresado que ama profundamente a esta bella ciudad y a su pueblo, y nos ha pedido trabajar conjuntamente y de manera coordinada entre instituciones, y sobre todo, con los diversos sectores sociales que conforman el pueblo sancristobalense”.

A la par de ser un espacio de inclusión, unidad y colectividad, el objetivo también se centra en posicionar a la ciudad como referente internacional del diálogo intercultural, la paz, el cuidado de la Madre Tierra, la justicia social y el Lekil Kuxlejal como base de la convivencia armónica. Por ello, el coordinador del Colectivo de los 500 años de la Fundación de San Cristóbal de Las Casas destacó que esta ocasión “es una invitación a demostrar unidad y amor por nuestra ciudad, que nos convoca a vivir en armonía con la comunidad y la naturaleza.